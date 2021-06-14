Погода в Ижевске на 14 июня: ожидается до +27 и грозы

Не забудьте взять зонты. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 14 июня.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +25…+27°С. Ожидается переменная облачность, днем кратковременные дожди и даже грозы.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 751 мм рт. Ст, магнитное поле спокойное.

Желаем вам отличного понедельника!

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