Карта распространения коронавируса на 14 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика заболеваемости коронавирусов по районам Удмуртии Фото: Алена Селезнева

По данным на 14 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 41 человек. Столько же выздоровело.

Две пожилые пациентки и пенсионер скончались.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 527

Глазов – 1 612

Воткинск – 1 460

Можга – 1 840

Сарапул – 1 315

Завьяловский район – 1 864

Алнашский район – 657

Балезинский район – 580

Вавожский район – 292

Воткинский район – 379

Глазовский район – 376

Граховский район — 206

Дебесский район – 306

Игринский район – 788

Камбарский район – 305

Каракулинский район – 218

Кезский район – 385

Кизнерский район – 352

Киясовский район – 230

Красногорский район – 378

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 334

Сарапульский район – 424

Селтинский район – 288

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 986

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 344

Якшур-Бодьинский район – 507

Ярский район — 291

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