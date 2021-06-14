Карта распространения коронавируса на 14 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика заболеваемости коронавирусов по районам Удмуртии
Фото: Алена Селезнева
По данным на 14 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 41 человек. Столько же выздоровело.
Две пожилые пациентки и пенсионер скончались.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 527
Глазов – 1 612
Воткинск – 1 460
Можга – 1 840
Сарапул – 1 315
Завьяловский район – 1 864
Алнашский район – 657
Балезинский район – 580
Вавожский район – 292
Воткинский район – 379
Глазовский район – 376
Граховский район — 206
Дебесский район – 306
Игринский район – 788
Камбарский район – 305
Каракулинский район – 218
Кезский район – 385
Кизнерский район – 352
Киясовский район – 230
Красногорский район – 378
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 334
Сарапульский район – 424
Селтинский район – 288
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 986
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 344
Якшур-Бодьинский район – 507
Ярский район — 291
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