Где и когда жителям Ижевска подготовиться к активному отдыху?

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Отправляясь на природу, требуется соответствующая одежда — камуфляж, обувь, одежда, которой нестрашны никакие погодные аномалии.

Все это можно приобрести в экипировочном центре БЛОКПОСТ. Первый в Ижевске уже открылся на Карла Либкнехта, 11.

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Открытие второго магазина состоится 19 июня по адресу ул. Холмогорова, 70.

Вы сможете не только подобрать себе все, что нужно, но и увлекательно провести время вместе со своими детьми.

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Праздничная программа выглядит многообещающе: розыгрыши и подарки, для гостей помладше — аквагрим и сладкие угощения и, как в прошлый раз, ароматная солдатская каша для гостей постарше. Музыка, мастер-классы и небольшие флешмобы, участником или зрителем которых вы можете стать – федеральная сеть БЛОКПОСТ не снижает планку, обещая порадовать жителей Ижевска открытием второго магазина.

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Празднуем 12 июня и приходим за хорошим настроением на праздничное открытие по адресу: г. Ижевск, ул. Холмогорова, 70. Будет весело и выгодно!

Группа встречи «ВКонтакте»: https://vk.com/event204425749

Официальная «БЛОКПОСТ» «ВКонтакте»: https://vk.com/blokpost_shop

Интернет-магазин: https://blok-post.ru/

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