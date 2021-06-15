«Ижсталь» завершила капитальный ремонт прокатного стана

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ПАО «Ижсталь», входящее в Группу «Мечел», завершило капитальный ремонт прокатного стана 450, который производит более 30% общего объема проката, выпускаемого заводом.

Специалисты укрепили металлоконструкции стана, заменили изношенные детали и узлы, восстановили огнеупорную защиту внутреннего пространства нагревательных печей стана, отремонтировали гидравлическую и электрическую системы. Большое внимание уделили состоянию энергооборудования, в том числе – главному приводу чистовой группы клетей.

Как сообщают в пресс-службе предприятия, стан 450 производит прокат круглого, квадратного и полосового сечения из всего спектра выплавляемых заводом марок стали, в том числе и специальных. За 5 месяцев текущего года на нем прокатано 57 тыс. тонн металла, что на 6% больше, чем в прошлом году. Продукция стана отгружается российским и зарубежным автомобиле- и машиностроителям.

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