Один день остался до старта Зеленого Марафона в Ижевске

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Всего один день остался до первого большого спортивного праздника этого лета – в столице Удмуртии, как и еще в 180 городах страны, стартует Зеленый Марафон. В этом году он пройдет 5 июня – во Всемирный день окружающей среды, и будет посвящен привлечению внимания к проблемам экологии.

Девиз мероприятия в этом году: «Каждый шаг – это след. Какой шаг сделаешь ты?».

«Приглашаю всех жителей и гостей города присоединиться к Зеленому Марафону. Наш марафон доступен абсолютно для каждого. Уверен, это будет не только яркое спортивное событие, масштабный экологический забег, но и праздник для всей семьи», – заявил управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Юрий Бычковский.

Напомним, Зеленый Марафон пройдет на Центральной площади Ижевска 5 июня. Участники смогут не только попробовать свои силы на разных дистанциях (4,2; 10 км, детские и инклюзивные забеги, северная ходьба), но и повысить экограмотность, посетить концертные программы, посетить экоквест, принять участие в интерактивных площадках, а также внести вклад в высадку цветов на клумбе около Доски почета УР.

Интересная активность ждет ижевчан на площадке «СберЗдоровья» – компании экосистемы Сбера, предоставляющей услуги телемедицины и записи к врачу и на диагностику. Здесь гости смогут посоревноваться в гонках на велотренажерах. Успех спортсменов будут демонстрировать машинки, размещенные на макете напротив, – чем быстрее крутишь педали, тем быстрее едет по трассе твой болид. Таким образом компания хочет показать, что спортом, как и собственным здоровьем, можно заниматься не выходя из дома.

Отметим, что в этом году от медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» участники забега в Ижевске получат подарки.

Зеленый Марафон – отличная возможность подготовить себя к физическим нагрузкам и обрести новые навыки в спорте, познакомиться с единомышленниками и выйти на старт всей командой. Мы рады поддержать проект и помочь людям оставаться здоровыми в любой точке мира», – говорит Анатолий Зингер, генеральный директор компании «СберЗдоровье».

Напомним, «СберЗдоровье» – это сервис, помогающий записаться к врачу, на диагностику и комплексное медицинское обследование. Через «СберЗдоровье» можно круглосуточно и без выходных проконсультироваться со специалистами в любой точке мира.

Участие в марафоне бесплатное.

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