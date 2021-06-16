День города в Ижевске прошел при поддержке «Ростелекома»

Открытая студия в День России и День города

«Ростелеком» оказал техническое содействие в проведении праздничных мероприятий в честь Дня России и Дня города в Ижевске. Провайдер оснастил скоростным интернетом открытую студию радио «Адам» (104.5, 12+) и главную сцену на Центральной площади столицы Удмуртии.

Денис Погодин, программный директор радио «Адам»:

«Организовать радиостудию под открытым небом – непростая техническая задача, но сотрудники оператора всё сделали быстро и качественно. Прямой эфир прошел без сбоев. Одновременно мы запускали несколько трансляций в социальных сетях. Мы благодарны нашим партнерам за помощь в проведении мероприятия».

Открытая радиостудия вела прямой эфир на протяжении всего дня. Поздравить любимый город с днем рождения мог любой желающий. Вечером на главной сцене Центральной площади состоялся финал песенного конкурса «Голос Ижевска». Концерт посмотрели онлайн более 100 тысяч зрителей.

Евгения Сундукова, руководитель АУ «Центр активных коммуникаций» Удмуртской Республики:

«Горожане имели возможность виртуально побывать на нескольких площадках, оставить комментарий и передать поздравление либо посмотреть трансляцию праздничных мероприятий в удобное время. Связь от “Ростелекома” всегда нас выручает – она работает стабильно при любом уровне нагрузки на сеть».

Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртии ПАО «Ростелеком»:

«В выходные многие уезжают на дачи, но благодаря современным технологиям горожане могут посмотреть концерты и представления онлайн. В этом году число виртуальных зрителей прибавилось – значит интернет работал отлично, а праздничная программа была насыщенной и интересной».

Информация от партнера.