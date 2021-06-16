Гороскоп на 17 июня для ижевчан: Раки будут хандрить, но недолго, а Львам стоит провести время с семьей

Что грядущий день готовит ижевчанам? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Вас ожидает прекрасный день. Вы узнаете много нового о себе от других людей – и в основном это будет позитивная информация.

ТЕЛЕЦ

Работать сегодня придется много, но получаться будет буквально все. Это будет поддерживать ваш эмоциональный тонус.

БЛИЗНЕЦЫ

В ближайшее время возможны проблемы с финансами. Если есть возможность, лучше заранее займите у кого-нибудь деньги.

РАК

С самого утра вас одолеет страшная хандра, но ближе к обеду возможна встреча, которая поднимет вам настроение.

ЛЕВ

Вы слишком мало времени проводите с семьей. Отличный день, чтобы исправит ситуацию.

ДЕВА

Возможно, завтра на вас свалится довольно крупная сумма денег. В общем, почаще смотрите под ноги.

ВЕСЫ

Размеренный и спокойный день – все, как вы любите. В конце дня вероятен небольшой конфликт со второй половинкой на почве ревности.

СКОРПИОН

Избавьте себя от бытовой рутины настолько, насколько это возможно. Может быть, даже стоит немножко «поездить» на близких людях. Звезды не рекомендуют вам сегодня сильно напрягаться.

СТРЕЛЕЦ

У вас намечается большой кризис в любовных отношениях. Сегодня вы ощутите первые его отголоски.

КОЗЕРОГ

Вам будет казаться, что все вас обманывают. Может и так, но сами-то вы с собой до конца честны?

ВОДОЛЕЙ

Спокойная первая половина дня и сумасшедшая вторая. Это касается чуть ли не всех сфер жизни.

РЫБЫ

Появится прекрасная возможность уехать далеко и надолго. Использовать ее или нет – решать вам, но звезды советуют хорошенько все взвесить.

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