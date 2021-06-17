17 июня в Ижевске ожидаются порывистый ветер и кратковременный дождь

Несмотря на капризы погоды, будет достаточно тепло Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Погода сегодня будет неоднозначная: синоптики обещают тепло, но картину могут подпортить дождь и сильный ветер. Подробнее о прогнозе на четверг расскажет «Комсомолка».

Как сообщает удмуртский гидрометцентр, днем 17 июня в Ижевске ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит +22..+24 °С. Ветер будет северо-западным, 9–14 м/с. Ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Ночью на термометре около +10 °С. Направление ветра не изменится, а скорость снизится до 5 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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