Банк «Открытие»: более половины жителей ПФО экономят деньги, только когда испытывают финансовые проблемы

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Больше трети жителей ПФО живут в режиме постоянной экономии, а «ни в чем себе не отказывают» лишь 5 %. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

60 % респондентов Приволжского федерального округа сообщили, что экономят только в случае возникновения у них финансовых проблем. При этом 36 % экономят постоянно и сознательно – их этому научили родители. Наивысший процент живущих в режиме постоянной экономии в Центральном федеральном округе (47 %) и в Сибири (43 %), самый низкий – на Урале и Северном Кавказе (по 30 %). «Ни в чем себе не отказывают» около 5 % жителей Приволжья (7 % россиян в целом и 12 % жителей Москвы и Московской области).

Пандемия не изменила отношение к экономии у 76 % респондентов округа. При этом 63 % как экономили постоянно или время от времени до начала коронакризиса, так и продолжают это делать сейчас. 13 % не экономили до пандемии, не экономят и сейчас.

При этом 23 % опрошенных жителей Приволжья заявили, что раньше они не экономили, но пандемия вынудила их ограничивать себя в расходах. Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа (33 %) и Урала (29 %), реже всего жители Центрального федерального округа (13 %) и Дальнего Востока (14 %).

Главное, на чем респонденты ПФО не готовы экономить ни при каких условиях (на вопрос можно было давать больше одного ответа), – еда (45 %). 37 % не готовы экономить на лекарствах, 35 % – на детях. При этом по 32 % опрошенных не намерены экономить на развлечениях и путешествиях, 24 % – на одежде и обуви, 23 % – на гаджетах, 21 % – на бытовой технике.

5 % респондентов округа сообщили, что готовы экономить на всем. При этом по факту уже экономят на развлечениях 76 % опрошенных, на путешествиях – 65 %, на гаджетах – 56 %, на бытовой технике – 44 %, на одежде и обуви – 39 %, на еде – 22 %.

* Опрос проведен банком «Открытие» 7–11 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ». Информация от партнера.