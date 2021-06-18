35 территорий благоустроили в Удмуртии с начала открытия сезонных работ

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Официальный сайт Главы и Правительства Удмуртии сообщает о ходе работ по благоустройству дворов и общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Инициатором проекта является Президент России Владимир Путин. Отмечается, что с начала открытия сезонных работ подрядчики вышли на 142 территории.

Сообщается о завершении работ на 35 территориях республики. Еще в 107 дворах и общественных пространствах и республики благоустройство идет полным ходом.

«В 13 дворах и 22 общественных территориях благоустройство уже завершено. Сегодня работы выполняются в 51 дворе и 56 парках, скверах, улицах и площадях. В частности, в Ижевске они идут на Центральной площади, в скверах «Заречный» и около Дворца детского (юношеского) творчества. Надо сказать, что благоустройство Центральной площади будет продолжено и в следующем году. Более 18 тыс. человек высказались за обустройство эспланады на недавно прошедшем всероссийском голосовании за объекты благоустройства 2022 года», - отметил Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Например, в Глазове идет благоустройство скверов у памятника Павлику Морозову и музыкальной школы. Проект, который дополняет комплекс благоустройства улицы Кирова, победил на всероссийском конкурсе малых городов.

В рамках проекта «Сердце Можги» на центральной площади города построена и давно используется скейт-площадка, которая появилась по запросу местных жителей. Недавно Можга подала заявку на всероссийский конкурс малых городов, в ее основе лежит как раз проект по продолжению благоустройства центральной части города.

В Сарапуле благоустраивают Пушкинский сад – работы здесь продолжатся и на следующий год, такое решение почти 4 тысячи сарапульцев приняли на всероссийском голосовании. В 2022 году здесь появится современная детская игровая зона.

Сообщается, что в этом году планируется преображение 84 дворов и 100 общественных пространств в 89 муниципалитетах Удмуртии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У скачавшей игру со стороннего сайта студентки из Удмуртии украли 9 тысяч рублей

В Ижевске сносят торговый ларек на Фруктовой улице