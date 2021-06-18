Карта распространения коронавируса на 18 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса по городам и районам Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным на 18 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 44 человека. 41 человека выписали из больницы. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 588

Глазов – 1 616

Воткинск – 1 465

Можга – 1 864

Сарапул – 1 319

Завьяловский район – 1 868

Алнашский район – 658

Балезинский район – 580

Вавожский район – 293

Воткинский район – 379

Глазовский район – 376

Граховский район — 206

Дебесский район – 308

Игринский район – 789

Камбарский район – 308

Каракулинский район – 221

Кезский район – 385

Кизнерский район – 353

Киясовский район – 238

Красногорский район – 388

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 343

Сарапульский район – 428

Селтинский район – 288

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 988

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 350

Якшур-Бодьинский район – 509

Ярский район — 291

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