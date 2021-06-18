В Ижевске изнасиловавшего 8-летнюю девочку 50-летнего педофила приговорили к 16 годам колонии

Мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку в подъезде Фото: pixabay.com

Прокуратура Удмуртии сообщает о судебном приговоре в отношении 50-летнего жителя Воткинска, который в ноябре 2018 года изнасиловал 8-летнюю девочку.

Установлено, что в один из дней с 22 по 30 ноября 2018 года мужчина изнасиловал девочку в подъезде одного из домов по улице Ворошилова. В результате оперативно-розыскных мероприятий и ряда сложных экспертиз личность педофила установили – он содержался под стражей по другому уголовному делу.

Гособвинение доказало причастность подсудимого к совершению изнасилования. Все обстоятельства преступления также были доказаны.

Суд назначил педофилу наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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