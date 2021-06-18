Путешествия по Удмуртии за тысячу рублей: что Удмуртия может предложить туристам и дорого ли это стоит

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Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» говорили о туристическом потенциале Удмуртии. Ведущие проекта «Путешествуем по Удмуртии за 1000 рублей» рассказали о своих поездках и поделились впечатлениями от увиденного в районах республики. Из нашего подкаста вы узнаете, как можно весело провести время в деревне с тремя жителями, что такое вумус и зачем туристам предлагают его попробовать.

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