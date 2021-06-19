Погода в Ижевске на 19 июня: до +29°С и переменная облачность

В Ижевске ожидается жаркая погода до +29°С Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 19 июня, нас ждет жаркий денек. Подробнее об этом рассказали специалисты Удмуртского гидрометцентра.

Днем ожидается переменная облачность. Температура поднимется до +27…+29°С. Скорость Северо-западного ветра составит 9–14 м/с. Однако его порывы могут достигнуть 15–17 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», температурный столбик поднимется до отметки +28°С. Скорость ветра не превысит 6,9 м/с.

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