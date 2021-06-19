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Здоровье19 июня 2021 8:40

48 жителей Удмуртии заразились коронавирусом на 19 июня

О летальных случаях за сутки не сообщается
Анастасия Михайлова
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На сегодняшний день от коронавируса вакцинировали 146 798 жителей республики

На сегодняшний день от коронавируса вакцинировали 146 798 жителей республики

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На утро 19 июня в Удмуртии выявили еще 48 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщают в оперштабе республики.

На данный момент выздоровели 40 человек.

Коронавирус нашли у 22 жителей Ижевска, 6 жителей Воткинска, 4 жителей Красногорского района, 3 жителей Можги, 3 жителей Глазова, 2 жителей Шарканского района, 2 жителей Алнашского района, 2 жителей Вавожского района. По одному случаю выявили в Дебесском, Игринском, Сюмсинском, Увинском районах.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 34 930 случаев заболевания коронавирусом. 31 745 человек выздоровели. К сожалению, скончались 465 пациентов.

Сейчас 2 365 зараженных чувствуют себя удовлетворительно, 310 переносят болезнь в средней степени тяжести, и 45 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день вакцинировали 146 798 жителей республики. Из них 114 584 получили второй компонент.

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