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Общество19 июня 2021 9:22

Больше 10 дней без холодной воды провели жители ул. Ершовской в Ижевске

Водоснабжение восстановили по инициативе прокуратуры
Анастасия Михайлова
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Жители ул. Ершовской провели более 10 дней без холодной воды

Жители ул. Ершовской провели более 10 дней без холодной воды

Фото: Архив КП

Жители 7 домов по ул. Ершовской в Ижевске провели более 10 дней без холодной воды за месяц. После обращения гражданина, прокуратура Октябрьского района провела проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установили, что Жилищный кодекс России и Правила предоставления коммунальных услуг нарушили. После вмешательства прокуратуры водоснабжение восстановили, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Предприятие также привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

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