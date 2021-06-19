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Общество19 июня 2021 12:53

1,8 млн рублей перевела мошенникам учительница из Удмуртии

Ей предложили заработать
Анастасия Михайлова
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Женщина хотела заработать, но лишилась крупной суммы

Женщина хотела заработать, но лишилась крупной суммы

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

39-летняя учительница из Юкаменского района обратилась в полицию с заявлением. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, с ее счета похитили 1 800 000 рублей

Женщине позвонили из лже-брокерской фирмы и предложили ей заработать. Учительница согласилась и перевела на счет мошенников около двух миллионов рублей.

Когда жительница не получила обещанной выгоды, она обратилась в отдел полиции. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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