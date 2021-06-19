Карта распространения коронавируса на 19 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

На утро 19 июня в Удмуртии выявили 48 случаев заболевания коронавирусом Фото: pixabay.com

По данным на 19 июня, в Удмуртии коронавирусом заболели 48 человек. 40 пациентов выписали. К счастью, летальных случаев не зафиксировали.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 600

Глазов – 1 619

Воткинск – 1 471

Можга – 1 867

Сарапул – 1 319

Завьяловский район – 1 868

Алнашский район – 660

Балезинский район – 580

Вавожский район – 295

Воткинский район – 379

Глазовский район – 376

Граховский район — 206

Дебесский район – 309

Игринский район – 790

Камбарский район – 308

Каракулинский район – 221

Кезский район – 385

Кизнерский район – 353

Киясовский район – 238

Красногорский район – 392

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 343

Сарапульский район – 428

Селтинский район – 288

Сюмсинский район – 251

Увинский район – 989

Шарканский район – 587

Юкаменский район – 350

Якшур-Бодьинский район – 509

Ярский район — 291

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

1,8 млн рублей перевела мошенникам учительница из Удмуртии

35 территорий благоустроили в Удмуртии с начала открытия сезонных работ