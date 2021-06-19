Карта распространения коронавируса на 19 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

На утро 19 июня в Удмуртии выявили 48 случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
По данным на 19 июня, в Удмуртии коронавирусом заболели 48 человек. 40 пациентов выписали. К счастью, летальных случаев не зафиксировали.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 600
Глазов – 1 619
Воткинск – 1 471
Можга – 1 867
Сарапул – 1 319
Завьяловский район – 1 868
Алнашский район – 660
Балезинский район – 580
Вавожский район – 295
Воткинский район – 379
Глазовский район – 376
Граховский район — 206
Дебесский район – 309
Игринский район – 790
Камбарский район – 308
Каракулинский район – 221
Кезский район – 385
Кизнерский район – 353
Киясовский район – 238
Красногорский район – 392
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 343
Сарапульский район – 428
Селтинский район – 288
Сюмсинский район – 251
Увинский район – 989
Шарканский район – 587
Юкаменский район – 350
Якшур-Бодьинский район – 509
Ярский район — 291
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