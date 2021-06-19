Видео: мужчина выбрался по веревке из окна третьего этажа и застрял в Ижевске

Мужчина не мог спуститься с окна второго этажа Фото: скриншот видео

Вчера, 18 июня, в соцсетях появилось видео, где мужчина по веревке из простыней или штор выбрался из окна третьего этажа и застрял. До земли оставалось несколько метров. Очевидец сообщил, что это произошло в микрорайоне «Строитель».

Мужчина эмоционально пререкался с женщиной, сидя на отливе. Вокруг дома между тем собирались зрители. Затем кто-то вызвал спасателей. К дому подъехала пожарная машина, и тогда мужчина решился скатиться по выступу в стене. Он упал, сбил пожарного и другого человека, которые пытались его поймать.

«Комсомолке» сообщили, что мужчина поднялся, а затем заполнил документы у пожарной машины.

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