Неутолимая жажда: мужчина в Удмуртии начал с похищения кваса и закончил 7-ю годами колонии

Мужчина ограбил два магазина и угнал авто Фото: Архив КП

Пресс-служба прокуратуры Удмуртии сообщает о приговоре жителю Увинского района, который признан виновным в разбойных нападениях на два магазина и угоне автомобиля.

Установлено, что 30 января этого года мужчина 1983 года рождения приехал в Уву в нетрезвом состоянии и похитил 2 бутылки кваса из магазина, угрожая продавцу кухонным ножом. Следом за этим он ограбил еще один магазин (на этот раз он похитил 1650 рублей и бутылку алкоголя) и угнал автомобиль односельчанина.

Все эти преступления он совершал, имея непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. По совокупности преступлений мужчину приговорили к 7 годам колонии.

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