До +28°С потеплеет в Ижевске 21 июня

В Ижевске ожидается еще один жаркий денек Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, любимый город! Сегодня, 21 июня, в Ижевске снова будет жарко. На этот раз температура воздуха поднимется до +28°С. Об этом рассказали в Удмуртском гидрометцентре.

Днем в Ижевске будет переменная облачность, но местами по республике ожидаются кратковременные дожди. Скорость южного ветра достигнет 6–11 м/с.

Похожий прогноз предлагает нам сервис «Яндекс Погода». Днем потеплеет до +29°С. Будет облачно с прояснениями. Максимальная скорость южного ветра – 3 м/с.

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