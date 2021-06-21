Молодую девушку с каре разыскивают в Ижевске с 14 июня

Девушку с каре разыскивают в Ижевске Фото: ПСО "РЕГИОН 18"

Обрину Веронику Константиновну 1999 года рождения разыскивают в Ижевске. Как сообщают в сообществе «ПСО «РЕГИОН 18», девушка вышла из дома на ул. Пушкинской 14 июня и не вернулась.

Приметы: рост около 165 см, девушка носит каре.

Она была одета в красно-синюю рубашку в ромб, черные джинсовые шорты и кеды. С собой у девушки была небольшая черная сумка.

Если вы видели Веронику Обрину или знаете о ее возможном местнонахождении, позвоните по телефонам 89511952971 или 02.

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