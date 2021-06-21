Мультфильмы на удмуртском языке будут снимать в Ижевске

Дети от 7 до 12 лет будут сами создавать мультфильмы на удмуртском языке
Фото: pixabay.com
Проект регионального телеканала «УдМульт» получил президентский грант на создание первой в республике площадки для создания анимации на удмуртском языке. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Удмуртии.
Так, в республике появится творческая лаборатория, в которой мультипликаторы из Москвы и Перми будут обучать детей от 7 до 12 лет и помогать им в создании анимации.
Проект завершится фестивалем, на котором покажут детские мультфильмы на удмуртском языке.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
2458 партий: кто стал победителями шахматного фестиваля «Кубок Корпорации «Центр» в Ижевске?
На 8 участках дорог Ижевска идут ремонтные работы