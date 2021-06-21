Мультфильмы на удмуртском языке будут снимать в Ижевске

Дети от 7 до 12 лет будут сами создавать мультфильмы на удмуртском языке Фото: pixabay.com

Проект регионального телеканала «УдМульт» получил президентский грант на создание первой в республике площадки для создания анимации на удмуртском языке. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Удмуртии.

Так, в республике появится творческая лаборатория, в которой мультипликаторы из Москвы и Перми будут обучать детей от 7 до 12 лет и помогать им в создании анимации.

Проект завершится фестивалем, на котором покажут детские мультфильмы на удмуртском языке.

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