Продажи смартфонов по программе trade-in в Приволжье выросли в 3,5 раза

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Tele2 проанализировала продажи смартфонов по программе trade-in в фирменной рознице. Жители Приволжья стали менять старые телефоны на новые со скидкой в 3,5 раза чаще, чем в первом квартале 2021 года.

Trade-in появился в салонах связи Tele2 в сентябре 2020, и постепенно программа трансформировалась в востребованный сервис. Клиенты могут сдать старый смартфон в салоне связи Tele2 и купить новое устройство со скидкой до 70%. При этом доплату можно оформить в рассрочку или в кредит, в результате посетители розничной сети стали выбирать мощные и функциональные модели более высокой стоимости. Сейчас до 68% смартфонов, купленных в trade-in в Приволжье, относятся к ценовой категории от 15000 рублей до 19000 рублей, что на 3000 рублей больше стоимости устройств, приобретённых в начале года. В Татарстане клиенты предпочитают новинки, а также «яблочные» гаджеты, там средняя стоимость превысила 24000 рублей.

Также Tele2 выяснила, какие модели смартфонов чаще покупают посетители розницы в Приволжье. Самым востребованным брендом остается Xiaomi. Его новинку Poco M3 с мощным аккумулятором, широким дисплеем 6,53 дюйма и многофункциональным блоком камер выбирают 19% покупателей. Еще 14% предпочитают десятую версию смартфона Redmi и модификацию Note. На третьем месте в списке покупательских предпочтений Samsung Galaxy A21s с продуманной эргономикой, простым, интуитивно понятным управлением и функцией «живого фокуса», его приобретают 12% клиентов.

По программе trade-in в салонах связи Tele2 можно купить любой смартфон. Максимальную скидку на новое устройство можно получить в обмен на мобильный телефон в хорошем состоянии не старше трех лет.