Чем удивило торжественное открытие второго центра БЛОКПОСТ в Ижевске?

Фото: БЛОКПОСТ

В прошедшую субботу в Ижевске отгремело открытие второго экипировочного центра БЛОКПОСТ на Холмогорова 70!

Фото: БЛОКПОСТ

Аниматоры, воздушные шары, сладости – для самых юных гостей, тир – для ребят постарше и взрослых, показ мод – для любителей стиля и комфорта.

Фото: БЛОКПОСТ

Не остались ижевчане равнодушны и к полевой кухне - пышущую жаром, ароматную солдатскую кашу и горячий чай оценили все гости праздника.

Теперь два центра БЛОКПОСТ готовы встречать нас по адресам:

ул. Карла Либкнехта, 11

ул.Холмогорова, 70

Официальный сайт БЛОКПОСТ: blok-post.ru

Фото: БЛОКПОСТ

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