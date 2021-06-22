Чем удивило торжественное открытие второго центра БЛОКПОСТ в Ижевске?

Фото: БЛОКПОСТ
В прошедшую субботу в Ижевске отгремело открытие второго экипировочного центра БЛОКПОСТ на Холмогорова 70!
Фото: БЛОКПОСТ
Аниматоры, воздушные шары, сладости – для самых юных гостей, тир – для ребят постарше и взрослых, показ мод – для любителей стиля и комфорта.
Фото: БЛОКПОСТ
Не остались ижевчане равнодушны и к полевой кухне - пышущую жаром, ароматную солдатскую кашу и горячий чай оценили все гости праздника.
Теперь два центра БЛОКПОСТ готовы встречать нас по адресам:
ул. Карла Либкнехта, 11
ул.Холмогорова, 70
Официальный сайт БЛОКПОСТ: blok-post.ru
Фото: БЛОКПОСТ
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