Карта распространения коронавируса на 22 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

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По данным на 22 июня, в Удмуртии коронавирусом заболели 54 человека. 40 пациентов выписали. Летальных случаев не зафиксировано.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 672

Глазов – 1 627

Воткинск – 1 486

Можга – 1 872

Сарапул – 1 333

Завьяловский район – 1 872

Алнашский район – 661

Балезинский район – 583

Вавожский район – 295

Воткинский район – 381

Глазовский район – 377

Граховский район — 206

Дебесский район – 309

Игринский район – 793

Камбарский район – 308

Каракулинский район – 224

Кезский район – 385

Кизнерский район – 356

Киясовский район – 240

Красногорский район – 393

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 347

Сарапульский район – 434

Селтинский район – 288

Сюмсинский район – 251

Увинский район – 996

Шарканский район – 587

Юкаменский район – 350

Якшур-Бодьинский район – 511

Ярский район — 293

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