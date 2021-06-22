Карта распространения коронавируса на 22 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

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По данным на 22 июня, в Удмуртии коронавирусом заболели 54 человека. 40 пациентов выписали. Летальных случаев не зафиксировано.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 672
Глазов – 1 627
Воткинск – 1 486
Можга – 1 872
Сарапул – 1 333
Завьяловский район – 1 872
Алнашский район – 661
Балезинский район – 583
Вавожский район – 295
Воткинский район – 381
Глазовский район – 377
Граховский район — 206
Дебесский район – 309
Игринский район – 793
Камбарский район – 308
Каракулинский район – 224
Кезский район – 385
Кизнерский район – 356
Киясовский район – 240
Красногорский район – 393
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 347
Сарапульский район – 434
Селтинский район – 288
Сюмсинский район – 251
Увинский район – 996
Шарканский район – 587
Юкаменский район – 350
Якшур-Бодьинский район – 511
Ярский район — 293
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