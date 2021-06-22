Неограниченный доступ к более 16 тысячам аудиогидов поможет в путешествиях

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Tele2 вместе с популярным сервисом izi.TRAVEL предложила новую услугу для своих клиентов. Теперь абоненты оператора получат неограниченный доступ к библиотеке аудиогидов по городам и музеям мира в приложении izi.TRAVEL.

Tele2 поддерживает активный стиль жизни своих клиентов и продолжает предлагать полезные и выгодные опции. Компания запустила новую услугу совместно с крупнейшей в мире платформой мобильных путеводителей izi.TRAVEL. Сервис позволяет клиентам Tele2 выбирать экскурсию по музеям в более чем 120 странах. По подписке абоненты компании получают неограниченный доступ ко всей библиотеке izi.TRAVEL. Контент в приложении не требуется покупать дополнительно, все аудиогиды можно слушать без рекламы.

На международной платформе izi.TRAVEL представлено более 16 тысяч аудиогидов по улицам и музеям 4 тысяч городов 120 стран мира. Экскурсии доступны на 70 языках. Особенность izi.TRAVEL – авторские тематические путеводители, серии исторических этюдов, которые складываются в интересные прогулочные маршруты. Кроме того, сервис предлагает «звездные» экскурсии, озвученные голосами знаменитых людей, и целые спектакли в декорациях реальных городов. На izi.TRAVEL можно найти как привычные пешеходные экскурсии, так и аудиогиды для велосипедистов, бегунов, любителей путешествовать на автомобиле или поезде. Свои путеводители на платформе публикуют тысячи авторов: крупнейшие музеи мира, туристические бюро городов, travel-блогеры и обычные люди, которые хотят рассказать о любимом месте.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту Tele2 необходимо подключить подписку на сервис izi.TRAVEL. Оформить ее можно с помощью USSD-запроса *819#. Абонентская плата списывается посуточно и составляет 10 рублей в день. Приложение izi.TRAVEL доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.

«Чтобы самостоятельно пройти туристический маршрут или послушать экскурсию в музее, сегодня требуется лишь смартфон и доступ к интернету, поэтому мобильные приложения с аудиогидами становятся все популярнее. Контент на платформе izi.TRAVEL востребован у путешественников благодаря авторскому подходу, уникальным фактам и необычным форматам экскурсий. Мы предлагаем для клиентов особые условия в рамках проектов с нашими партнерами. Коллаборация с izi.TRAVEL – пример такой привилегии. Благодаря подписке наш клиент получает не просто контент без рекламы, но и неограниченный доступ ко всем экскурсиям международной платформы интерактивных мобильных путеводителей», — прокомментировал Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.

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