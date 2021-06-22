Гороскоп на 23 июня для ижевчан: Тельцов ждет волнительное утро, а Девам лучше провести вечер со своими близкими

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ОВЕН

Вам стоит объективнее смотреть на свои возможности. Также неплохо было бы проявить сдержанность в разговоре с начальством.

ТЕЛЕЦ

Вас ожидает волнительное утро, будет довольно много негатива. Можно решить проблему более продолжительным сном. Если есть возможность проспать до обеда – воспользуйтесь ею.

БЛИЗНЕЦЫ

Спокойный день, не для серьезных вопросов. Лучше всего у вас получится отдыхать. Что-то более или менее сложное лучше делать вечером.

РАК

Не стоит принимать близко к сердцу каждый чих в ваш адрес. Сосредоточьтесь на чем-то более глобальном и важном, чем мнение окружающих о вашей персоне.

ЛЕВ

Решать проблемы сегодня будет настолько приятно, что вы начнете задумываться о приобретении новых. Поверьте, в ближайшее время они вам гарантированы - а пока наслаждайтесь тем, что у вас все получается.

ДЕВА

Проведите вечер со своими близкими. Постройте общие планы, обсудите ближайшее и далекое будущее. Поверьте, этот разговор вас порадует.

ВЕСЫ

Стоит проанализировать ошибки, сделанные в недавнем прошлом, пока они не проросли в настоящем и не наделали вам кучу проблем.

СКОРПИОН

В финансовом плане все будет более чем в порядке. Прекрасно, если получится куда-то съездить – сегодня благоприятный день для больших и маленьких путешествий.

СТРЕЛЕЦ

Вам стоит пройтись по магазинам и закупиться самым необходимым – скорее всего, в финансовом аспекте вас ожидают не лучше времена.

КОЗЕРОГ

Вы будете довольно резки в общении с представителями противоположного пола, и это даже сыграет вам в плюс. Но не перегибайте палку.

ВОДОЛЕЙ

Насыщенный день. Придется решать свои и чужие проблемы. Вечером можно будет отдохнуть.

РЫБЫ

Удачный день. Дружеские отношения могут перерасти в романтические. Не стоит огорчаться из-за мелочей – у вас сегодня к этому склонность.

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