Погода в Ижевске 23 июня: гроза и до +32

Ветер северо-западный, с порывами до 10 м/с
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! На улице жара, но возможна гроза. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка»
По данным сайта GISMETEO, днем 23 июня в Ижевске ожидается малооблачная погода и гроза вечером. Температура воздуха может подняться аж до +32°С к обеду. Ветер северо-западный, с порывами до 10 м/с.
Кстати, сейчас стареющая луна 98%, а полнолуние ожидается через день, 24 июня. Долгота дня составляет 17 часов 50 минут.
Желаем вам отличного дня!
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