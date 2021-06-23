Погода в Ижевске 23 июня: гроза и до +32

Ветер северо-западный, с порывами до 10 м/с Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На улице жара, но возможна гроза. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка»

По данным сайта GISMETEO, днем 23 июня в Ижевске ожидается малооблачная погода и гроза вечером. Температура воздуха может подняться аж до +32°С к обеду. Ветер северо-западный, с порывами до 10 м/с.

Кстати, сейчас стареющая луна 98%, а полнолуние ожидается через день, 24 июня. Долгота дня составляет 17 часов 50 минут.

Желаем вам отличного дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Неограниченный доступ к более 16 тысячам аудиогидов поможет в путешествиях