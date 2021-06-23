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Экономика23 июня 2021 11:08

В России предложили выплачивать многодетным семьям по 100 тысяч рублей в год

С предложением ввести «многодетный капитал» выступила детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец
Дмитрий Коренев
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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец Фото: vk.com/ivolinets

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец Фото: vk.com/ivolinets

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ежегодно выплачивать многодетным семьям по 100 тыс. рублей. В RT сообщают, что копии обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, зампреда правительства России Татьяны Голиковой и председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина есть в их распоряжении.

Ирина Волнец подчеркивает, что необходимо разработать регламент таких выплат. Он предлагает продолжать выплаты до достижения младшим ребёнком 18 лет либо до окончания им школы, ссуза или вуза (при очном обучении).

«В условиях, пока ещё не принят федеральный закон «О статусе многодетной семьи», предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него данную меру социальной поддержки», - заявляет детский омбудсмен, и добавляет, что существует прямая зависимость между количеством детей в семье и величиной среднедушевого дохода на каждого ребенка.

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