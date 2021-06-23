Билайн и Generations приступили к отбору проектов в области персональной безопасности

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Лучшие стартапы получат возможность провести оплачиваемые пилотные проекты, а в случае успеха – возможность интегрировать свои решения в продуктовый портфель Билайн, а также инвестиционную поддержку при выходе в новые регионы. С перспективными проектами будут рассмотрены различные варианты коммерческого партнерства.

GenerationS (ДженерейшенС), платформа по развитию корпоративных инноваций, и ВымпелКом, лидер в сфере телекоммуникационных услуг в России, приступили к отбору технологических проектов в области персональной безопасности.

Принять участие в отборе смогут стартапы, предлагающие решения по следующим ключевым направлениям:

- Системы и сервисы, помогающие предотвратить мошенничество в отношении клиентов компании, построенное на основе техник социального инжиниринга;

- Системы обучения клиентов (физических лиц), формирующие навыки препятствия мошенничеству на основе социального инжиниринга;

- Системы антифишинга;

- Средства аутентификации клиента;

- Продукты и решения для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных клиентов;

- Решения, применяющиеся для безопасности имущества в условиях развития Интернета вещей (IoT);

- Решения, предназначенные для обеспечения социальной и физической безопасности клиентов и их близких;

- Решения для устранения цифровых следов, в т.ч. с использованием Context-Aware Behavioural Analytics (Контекст Эвей Бехейвьюлар Аналистикс) и Breach Detection Systems (Брич Детектион Системс).

Подать заявку могут стартапы со всего мира с уровнем готовности решения не ниже TRL 5-6 до 22 июля в личном кабинете на сайте GenerationS.

Всего планируется отобрать не менее 25 инновационных решений в области персональной безопасности для дальнейшего пилотирования в компании. Лучшие проекты смогут получить финансовую поддержку при выходе в новые регионы, а также экспертизу Билайн.

«Сегодня телеком-рынок в России и мире особенно активен и открыт к инновационным решениям, что рождает интересные, порой уникальные предложения от стартапов. Для GenerationS, который уже имеет опыт работы в телеком-секторе, совместный проект с Билайн станет еще одной интересной вехой, которая откроет возможности роста для многих российских и международных проектов. Обладая широкой сетью экосистемных партнёров по всему миру, мы уверены, что найдем подходящие технологии, отвечающие современным требованиям и запросам компании. Для российских проектов – это отличная возможность включить в свое портфолио клиентов такого крупного игрока и лидера рынка, как Билайн, а для зарубежных – выйти на российский рынок», – прокомментировала Екатерина Петрова, директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS.

«Персональная безопасность клиента – приоритет в работе Билайн, поэтому все, что связано с предотвращением мошенничества, обеспечением защиты конфиденциальных данных наших пользователей, антифишингом и т.д., является для нас крайне важной задачей. Мы уверены, что сотрудничество с GenerationS поможет найти команды со свежим взглядом, горящими глазами и желанием изменить мир, которые помогут нам преуспеть в нелегкой борьбе с мошенничеством. А мы, в свою очередь, поможем им финансированием и экспертизой Билайн», – дополнил Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн.

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