Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2021 5:36

Погода в Ижевске 24 июня: кратковременные дожди и грозы

Рассказываем о погоде на день
Анастасия Захарова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В течение дня ожидаются грозы

В течение дня ожидаются грозы

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо выспались и готовы к трудовым подвигам. А «Комсомолка» расскажет, что сегодня ждать от погоды.

По данным удмуртского гидрометцентра, столбик термометра поднимется до +29…+31 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 6–11 м/с. Но при грозе порывы могут достигать 15–20 м/с.

Непогода может сохраниться как минимум до завтра. О погоде на неделю мы подробно рассказывали здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Более 10 краж автомобилей произошло в мае этого года в Ижевске

Вакцина «Спутник Лайт» приедет в Удмуртию в июле

Где перекусить в Ижевске, если вы вегетарианец?

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.