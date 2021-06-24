Погода в Ижевске 24 июня: кратковременные дожди и грозы

В течение дня ожидаются грозы Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо выспались и готовы к трудовым подвигам. А «Комсомолка» расскажет, что сегодня ждать от погоды.

По данным удмуртского гидрометцентра, столбик термометра поднимется до +29…+31 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 6–11 м/с. Но при грозе порывы могут достигать 15–20 м/с.

Непогода может сохраниться как минимум до завтра. О погоде на неделю мы подробно рассказывали здесь.

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