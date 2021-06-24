Новая модель Volkswagen поступит в продажу в Ижевске летом 2021-го

Фото: предоставлено ИТС-Авто

Новая модель Volkswagen (Фольксваген) будет доступна для жителей Ижевска этим летом. Кроссовер Taos может стать самым доступным в линейке. Как сообщил Томас Мильц, руководитель марки в России, модель создана для тех, кто любит индивидуальность.

Главное отличие нового автомобиля — его компактность и мощность. Марка предлагает на выбор два варианта двигателей: на 110 или 150 лошадиных сил, а также разные колеса от 16 до 18 дюймов.

Кроме того, это первый автомобиль Volkswagen с новой мультимедийной системой: 10-дюймовый экран, операционная система на Android (Андроид) и возможность устанавливать необходимые для водителей приложения навигатора или голосового помощника.

На российском рынке модель будет представлена в трех вариантах исполнения: Respect (Респект), Status (Статус) и Exclusive (Эксклюзив). Кроме того, в момент выхода на рынок для заказа будет доступна ограниченная серия JOY! (Джой) – специальное исполнение Taos, базирующееся на версии Status. Каждая модель отличается опциональными дополнительными пакетами: от дизайнерских до «Инновационных» и «Безопасности».

Производство автомобилей началось 27 мая в Нижнем Новгороде и уже летом 2021 года жители Ижевска смогут испытать удобство и комфорт новой машины.