Карта распространения коронавируса на 24 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

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По данным на 24 июня, в Удмуртии коронавирусом заболели 68 человек. 40 пациентов выписали. К сожалению, зафиксировано два летальных случая.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 724
Глазов – 1 643
Воткинск – 1 486
Можга – 1 886
Сарапул – 1 342
Завьяловский район – 1 877
Алнашский район – 661
Балезинский район – 587
Вавожский район – 295
Воткинский район – 381
Глазовский район – 377
Граховский район — 206
Дебесский район – 310
Игринский район – 796
Камбарский район – 311
Каракулинский район – 224
Кезский район – 387
Кизнерский район – 356
Киясовский район – 240
Красногорский район – 397
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 349
Сарапульский район – 434
Селтинский район – 288
Сюмсинский район – 251
Увинский район – 1 008
Шарканский район – 587
Юкаменский район – 350
Якшур-Бодьинский район – 511
Ярский район — 293
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