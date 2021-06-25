Погода в Ижевске 25 июня: ожидаются жара до +33 °С и шквалистый ветер

Очередной жаркий день 25 июня в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре 25 июня, пятница. Погода продолжает баловать нас жарой. Но не без сюрпризов. Рассказываем подробно о прогнозе на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, в столице Удмуртии столбик термометра поднимется до +31...33 °С. На небе синоптики прогнозируют переменную облачность. Северо-западный ветер подует со скоростью 9-14 м/с. Однако днём ожидаются грозы и усиление шквалистого ветра до 15-20 м/c. Поэтому будьте аккуратны!

Ночью жара немного спадет до +18...20 °С.

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