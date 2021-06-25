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Здоровье25 июня 2021 6:00

Индийский и британский штаммы коронавируса выявлены в Удмуртии

Их воздействие более агрессивное
Мария Шилова
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Александр Бречалов сообщил также о возможных ограничениях в Удмуртии

Александр Бречалов сообщил также о возможных ограничениях в Удмуртии

Фото: Амир Закиров

Два новых штамма коронавируса были выявлены у жителей Удмуртии. Об это в прямом эфире на телеканале ГТРК «Удмуртия» сообщил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, индийский и британский штаммы более агрессивны. Глава рассказал, что несмотря на антитела, прививку ему посоветовали поставить, так как в связи с мутацией вируса их может не хватить.

Также Александр Бречалов сообщил, что в ближайший понедельник будет представлен список ограничений по республике.

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