«Ижсталь» нарастила объем реализации круглого проката большого диаметра

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») за 5 месяцев этого года реализовал более 8 тыс. тонн проката диаметром свыше 120 мм, что на 6% больше, чем годом ранее.

Прокат таких диаметров поставляется предприятиям автопрома, машиностроения, производителям оборудования для нефтедобычи. Среди крупных потребителей можно отметить ГАЗ, МАЗ, Трансмашхолдинг, Копейский машиностроительный завод, НефтеМашДеталь. Около 20% объема производства экспортируется за рубеж.

Производство больших кругов было освоено в 2018 году, за это время завод реализовал более 65 тыс. проката диаметром от 120 до 200 мм.

Для освоения данного вида продукции специалисты «Ижстали» модернизировали прокатный стан 450 с увеличением максимального диаметра проката со 120 до 200 мм. В дополнение для обеспечения качества поверхности и кривизны металла, соответствующего требованиям заказчиков, установили обточную линию. В настоящее время ведутся работы по монтажу правильного оборудования.

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