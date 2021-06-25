В Удмуртии при поддержке «Ростелекома» прошел межрегиональный киберфестиваль

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» оказал техническое содействие Федерации киберспорта Удмуртии в проведении ХХ межрегионального киберфестиваля на территории лагеря «Лесная страна». Провайдер подключил на площадках турниров скоростной интернет и организовал сеть Wi-Fi (Вай-Фай).

В мероприятии приняли участие команды из Ижевска, Уфы, Москвы, Севастополя, Перми, Саратова и Кирова, а также сборная Республики Крым. Спортсмены соревновались в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (Контер -Страйк: Глобал Оффенсив). По итогам киберфестиваля два первых места заняли команды из Ижевска, на третьем – сборная Саратова.

Фото: «Ростелеком»

Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртии ПАО «Ростелеком»:

«Мы обеспечиваем площадки кибертурниров мощным гигабитным интернетом, даже если соревнования проходят за городом, где нет стабильного доступа в сеть. Благодаря технологиям “Ростелекома” наблюдать за состязаниями в реальном времени могут болельщики из любого города России. Онлайн-трансляции турниров ХХ межрегионального киберфестиваля в социальных сетях посмотрели более 25 тысяч зрителей».

Михаил Наконечный, капитан команды «Ижевск 2»:

«Мы соревновались с командами из других городов и республик. Всегда интересно оценить уровень противника, изучить его тактику, получить новый опыт. Поэтому игра получилась насыщенной и интересной».

Фото: «Ростелеком»

Михаил Маргасов, председатель Федерации компьютерного спорта Удмуртии:

«Без скоростного интернета не может быть качественной игры, поэтому очень хорошо, что “Ростелеком” традиционно поддерживает наши кибертурниры. Оператор всегда готов быстро развернуть надежную инфраструктуру связи».

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