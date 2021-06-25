Мотоциклист въехал в автомобиль Hyundai на улице Удмуртская в Ижевске

Водитель обязан держать безопасную дистанцию до ТС, которое движется впереди Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

1-й отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает о ДТП, которое произошло на улице Удмуртская в Ижевске вчера, 24 июня около 7 часов 22 минут. 31-летний мотоциклист, ехавший слишком близко к автомобилю Hyundai с 52-летним мужчиной за рулем, столкнулся с ним и получил травмы.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы. Госавтоинспекция напоминает, что водитель, согласно правилам дорожного движения, обязан держать безопасную дистанцию до транспортного средства, движущегося впереди или сбоку.

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