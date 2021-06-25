Премиальный магазин дверного бренда PROFILDOORS открылся в Ижевске

Фото: ProfilDoors

Большой выбор межкомнатных дверей и алюминиевых перегородок, огромная площадь и квалифицированные специалисты – все это о новом магазине дверного бренда ProfilDoors (ПрофильДорс), который открылся в Ижевске 1 мая.

Премиальный магазин бренда PROFILDOORS с максимально представленным ассортиментом (более 100 кв.м.) расположился в ТЦ «Флагман Дисконт». В новом удобном и просторном магазине горожанам представлены все коллекции дверей от фабрики PROFILDOORS: от межкомнатных до алюминиевых перегородок.

Также в молле представлены премиальные двери серии PROFILDOORS ALUMINUM. Это инновационное направление фабрики по производству алюминиевых межкомнатных и входных дверей премиум-класса, а так же раздвижных перегородок. Данная серия дверей воплотили в себе высокии уровень надежности, экологичность, эстетичность, долговечность и стильныи дизаи н. Отметим, что именно эти двери были представлены фабрикой PROFILDOORS на последней крупной российской выставке строительных и отделочных материалов в Москве «MosBuild 2021» (МосБилд).

Ждём вас за новыми, стильными и качественными дверями по адресу: ул. Удмуртская 255В, ТЦ «Флагман Дисконт», выставка «PROFILDOORS ALUMINUM» (Профильдорс Алюминиум) (1 этаж).

Режим работы:

пн-пт 9:00-20:00

сб 10:00-20:00

вс 10:00-19:00.

Контакты: +7 (3412) 33 00 33, profildoors18@gmail.com

СПРАВКА

Фабрика ProfilDoors образована в 2002 г. и была ориентирована на изготовление комплектующих для дверных фабрик. В 2004 году начался серийный запуск производства межкомнатных дверей.

На сегодняшний день ProfilDoors является одним из крупнейших производителей межкомнатных дверей. Наряду со стандартными технологическими процессами по изготовлению выпускаемой продукции, ключевое значение фабрика делает акцент на собственные разработки.

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