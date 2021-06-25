Гороскоп на 26 июня для ижевчан: Тельцов будут справедливо критиковать, а Рыбы замучают окружающих своими страданиями

Что ждет ижевчан в субботу? Фото: Архив КП

ОВЕН

Держите себя в руках. Сегодня все решает здравый смысл и чистая логика.

ТЕЛЕЦ

Критика окружающих сегодня даже полезна. Не бросайтесь с кулаками на человека, который лезет с советами. Лучше попробуйте поглубже проанализировать его слова.

БЛИЗНЕЦЫ

Отношения с близкими людьми – вот краеугольный камень этого дня. Можно как сильно их испортить, так и запредельно улучшить. Главное - не избегайте серьезного разговора.

РАК

Хороший день для любых начинаний. С юмором отнеситесь к собственным нелепым ошибкам – окружающим это понравится, а вам ничего не стоит посмеяться над самим собой.

ЛЕВ

Лев во гневе – это страшный Лев. Попытайтесь хотя б немного сдерживать злость, пусть сегодня это и будет непросто. Пожалейте тех, кто находится рядом с вами.

ДЕВА

Придется занять подчиненную позу и терпеть. Жизнь вас к такому явно не готовила, но ведь предупрежден – значит вооружен, не так ли?

ВЕСЫ

Чего точно не стоит делать – это пытаться следовать четкому плану и стараться все успеть. Звезды довольно толсто намекают, что ничего не выйдет. Сегодня ваши друзья – импровизация и спонтанность.

СКОРПИОН

Звезды требуют от вас решительности. Это день действий и быстрых прорывов по всем фронтам. Не обращайте внимания на цену – считать потери будете потом.

СТРЕЛЕЦ

Откровенно плохой день. В отличие от тех же Весов или Скорпионов, вам-то как раз желательно просчитать каждый свой шаг перед даже самой незначительной наступательной операцией. А вообще – сидите пока в окопах, Стрельцы, и не дергайтесь.

КОЗЕРОГ

Чужие чувства почти не будут вас задевать, а зря. В какой-то момент вам может потребоваться помощь окружающих, но вы вдруг обнаружите, что лояльных окружающих-то и нет.

ВОДОЛЕЙ

Вы много потратитесь, и хорошо, если бы это были только моральные траты. Старайтесь следить за своими расходами и берегите свое здоровье.

РЫБЫ

Эмоции будут переливаться через край. Держать их в себе не имеет смысла – так вы гораздо быстрее сойдете с ума. Вытащите из закромов своего окружения психически стабильного друга и беспощадно вылейте на него все свои переживания.

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