Погода в Ижевске 26 июня: грозы и до +32

Сегодня ожидается жара Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Наступили долгожданные выходные. Надеемся, у вас есть много интересных дел на эти два дня. Но будет здорово, если ваши планы не нарушит погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +30…+32 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Но во время грозы ожидается усиление шквалистого ветра до 16 — 21 м/с и ливни. В отдельных районах прогнозируют град. До 30 июня сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяных массивов — 4 класс.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Цитата: глава Ижевска о жаре и работе кондиционеров в новых трамваях

Эйфелева башня и робот с собакой: 9 поразительных арт-объектов в Ижевске

Как интересно отдохнуть, не уезжая далеко от Ижевска