Три человека скончались от коронавируса на утро 26 июня

В Ижевске можно поставить прививку от коронавируса в мобильных пунктах Фото: Ильяс Бекмансуров

По состоянию на 26 июня в Удмуртии выявили 83 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона в социальных сетях.

Среди заболевших — двое детей до 14 лет и 15 человек старше 65 лет. 2 371 пациент находятся в удовлетворительном состоянии, 426 в состоянии средней степени тяжести, 78 в тяжелом.

Заболели 34 жителя Ижевска, 16 жителей Увинского района, восемь жителей Кезского района, шесть жителей Игринского района, четыре жителя Завьяловского района, четыре жителя Можгинского района, три жителя Воткинска, два жителя Глазова, два жителя Сюмсинского района, по одному случаю зарегистрировали в Алнашском, Воткинском, Малопургинском районах и в Можге.

Выздоровели 38 человек. Скончались трое: двое мужчин 93-х и 74-х лет и одна женщина, которой было 68 лет.

Поставили прививку 169 431, из них 131 888 получили второй компонент вакцины.

Всего в регионе выявили 35 373 случаев коронавируса. За весь период вылечились 32 019 человек, скончались 479. Провели 1 241 001 исследований на инфекцию, из них за последние сутки 3 814.

Напомним, из-за роста заболеваемости отменили мероприятия на фан-зоне, в День молодежи, перенесли фестиваль «Улетай». В Удмуртии полным ходом идет прививочная компания. Расписание выездной вакцинации до конца июня можно посмотреть здесь.

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