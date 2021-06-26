Карта распространения коронавируса на 26 июня 2021: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В Ижевске больше всего случаев заболевания коронавирусом Фото: Архив КП

83 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 26 июня. Три человека скончались. Всего в регионе выявили 35 373 случаев коронавируса. За весь период вылечились 32 019 человек, скончались 479. А «Комсомолка» рассказывает о статистике по районам:

Ижевск — 16 791

Глазов — 1 645

Воткинск — 1 502

Можга — 1 891

Сарапул — 1 343

Завьяловский район — 1 883

Алнашский район — 662

Балезинский район — 587

Вавожский район — 298

Воткинский район — 387

Глазовский район — 377

Граховский район — 206

Дебесский район — 310

Игринский район — 802

Камбарский район — 311

Каракулинский район — 224

Кезский район — 395

Кизнерский район — 358

Киясовский район — 240

Красногорский район — 397

Малопургинский район — 510

Можгинский район — 354

Сарапульский район — 434

Селтинский район — 291

Сюмсинский район — 260

Увинский район — 1 025

Шарканский район — 587

Юкаменский район — 350

Якшур-Бодьинский район — 511

Ярский район — 293