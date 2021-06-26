Карта распространения коронавируса на 26 июня 2021: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В Ижевске больше всего случаев заболевания коронавирусом
Фото: Архив КП
83 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 26 июня. Три человека скончались. Всего в регионе выявили 35 373 случаев коронавируса. За весь период вылечились 32 019 человек, скончались 479. А «Комсомолка» рассказывает о статистике по районам:
Ижевск — 16 791
Глазов — 1 645
Воткинск — 1 502
Можга — 1 891
Сарапул — 1 343
Завьяловский район — 1 883
Алнашский район — 662
Балезинский район — 587
Вавожский район — 298
Воткинский район — 387
Глазовский район — 377
Граховский район — 206
Дебесский район — 310
Игринский район — 802
Камбарский район — 311
Каракулинский район — 224
Кезский район — 395
Кизнерский район — 358
Киясовский район — 240
Красногорский район — 397
Малопургинский район — 510
Можгинский район — 354
Сарапульский район — 434
Селтинский район — 291
Сюмсинский район — 260
Увинский район — 1 025
Шарканский район — 587
Юкаменский район — 350
Якшур-Бодьинский район — 511
Ярский район — 293