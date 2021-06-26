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Общество26 июня 2021 16:04

Дополнительные профилактические мероприятия проведут на дорогах Удмуртии 26 и 27 июня

Жителей просят отнестись к этому с пониманием
Анастасия Захарова
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Сотрудники ГИБДД будут проводить профилактические мероприятия

Сотрудники ГИБДД будут проводить профилактические мероприятия

Фото: Диля Ахмадишина

26 и 27 июня Госавтоинспекция будет проводить дополнительные профилактические мероприятия на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мероприятия направлены на предотвращение грубых нарушений правил дорожного движения и профилактику ДТП. Водителей просят вести автомобиль по правилам, не садиться за руль пьяными, не выполнять опасные маневры и соблюдать скоростной режим.

Жителей просят отнестись к проверкам с пониманием и желают им безопасных дорог.

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