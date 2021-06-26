Гороскоп на 27 июня для ижевчан: водолеев ждет романтический сюрприз, а близнецы проведут время с семьей

Фото: Pixabay

ОВЕН

Не будьте сегодня упрямыми. Иногда в споре лучше уступить: и нервы сбережете, и отношения с близкими не испортите.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вас ждет неожиданная встреча с тем, кого вы давно не видели. Наверняка она окажется приятной!

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждет приятный день вместе с семьей и любимыми. Цените каждое мгновение сегодняшнего волшебного вечера!

РАК

Вас ждет веселый и радостный день. Возможно, вас даже пригласят на вечеринку.

ЛЕВ

Вас настигнут небольшие финансовые проблемы, поэтому старайтесь сегодня сильно не тратиться. Но не переживайте — вы сможете все разрулить.

ДЕВА

Девам стоит сегодня подумать о покупке техники. Может быть, давно пора обновить смартфон или приобрести новый чайник?

ВЕСЫ

Ваши близкие могут вас сегодня расстроить, но если вы проявите вспыльчивость, все пойдет только хуже. Помните, что в любой ситуации главное — сохранять спокойствие!

СКОРПИОН

Звезды рекомендуют попробовать что-либо, что вы никогда раньше не делали. Отличное время, чтобы забыть о своих страхах и, например, прыгнуть с парашютом.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня невероятно обаятельны и красивы. Возможно, вы найдете свою вторую половинку. А стрельцы в отношениях почувствуют притяжение к партнеру по-новому.

КОЗЕРОГ

Козерогам сегодня стоит подумать о занятии спортом. И для здоровья полезно, и от стресса поможет избавиться.

ВОДОЛЕЙ

Ваш партнер решит порадовать вас и устроит романтический сюрприз, который потом перейдет в страстную ночь.

РЫБЫ

Рыбам сегодня стоит отдохнуть и не делать ничего напряженного. Порой стоит сделать паузу в делах. Глядишь, там и вдохновение появится.