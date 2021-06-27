Погода в Ижевске 27 июня: ожидается жаркая и ясная погода

Температура воздуха может подняться аж до +31°С Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре воскресенье, 27 июня. Отличный день, чтобы съездить на огород, искупаться и как следует отдохнуть перед новой рабочей неделей. Подробнее о прогнозе на день расскажет «Комсомолка»

По данным сайта GISMETEO, днем 27 июня в Ижевске ожидается ясная погода с утра до вечера. Температура воздуха может подняться аж до +31°С к обеду. Ветер переменный, с порывами до 7 м/с.

Кстати, сейчас стареющая луна 90%, а полнолуние ожидается почти через месяц, 24 июля. Долгота дня составляет 17 часов 48 минут.

Желаем вам отличного дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на 27 июня для ижевчан: водолеев ждет романтический сюрприз, а близнецы проведут время с семьей