Три человека скончались от коронавируса в Удмуртии на утро 27 июня

Среди заболевших — 10 детей до 14 лет и девять человек старше 65 лет Фото: Амир Закиров

По состоянию на 27 июня в Удмуртии выявили 90 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона в социальных сетях.

Среди заболевших — 10 детей до 14 лет и девять человек старше 65 лет. 2 335 в удовлетворительном состоянии, 503 средней степени тяжести, 82 в тяжелом состоянии

Выздоровели 42 человек. Скончались трое мужчин, им было 55, 66 и 70 лет

Поставили прививку 169 431, из них 131 888 получили второй компонент вакцины.

Всего в регионе выявили 35 463 случаев коронавируса. За весь период вылечились 32 061 человек, скончались 482. Провели 1 245 394 исследований на инфекцию, из них за последние сутки 4 393.