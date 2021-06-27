Карта распространения коронавируса на 27 июня 2021: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Всего в регионе выявили 35 463 случаев коронавируса
Фото: Архив «КП» в Ижевске
90 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 27 июня. Три человека скончались. Всего в регионе выявили 35 463 случаев коронавируса. За весь период вылечились 32 061 человек, скончались 482. «Комсомолка» рассказывает о статистике по районам:
Ижевск — 16 829
Глазов — 1 661
Воткинск — 1 508
Можга — 1 899
Сарапул — 1 347
Завьяловский район — 1 883
Алнашский район — 662
Балезинский район — 587
Вавожский район — 298
Воткинский район — 389
Глазовский район — 377
Граховский район — 206
Дебесский район — 310
Игринский район — 804
Камбарский район — 311
Каракулинский район — 224
Кезский район — 395
Кизнерский район — 358
Киясовский район — 241
Красногорский район — 397
Малопургинский район — 510
Можгинский район — 354
Сарапульский район — 434
Селтинский район — 292
Сюмсинский район — 260
Увинский район — 1 037
Шарканский район — 587
Юкаменский район — 350
Якшур-Бодьинский район — 512
Ярский район — 293
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