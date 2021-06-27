Карта распространения коронавируса на 27 июня 2021: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Всего в регионе выявили 35 463 случаев коронавируса Фото: Архив «КП» в Ижевске

90 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 27 июня. Три человека скончались. Всего в регионе выявили 35 463 случаев коронавируса. За весь период вылечились 32 061 человек, скончались 482. «Комсомолка» рассказывает о статистике по районам:

Ижевск — 16 829

Глазов — 1 661

Воткинск — 1 508

Можга — 1 899

Сарапул — 1 347

Завьяловский район — 1 883

Алнашский район — 662

Балезинский район — 587

Вавожский район — 298

Воткинский район — 389

Глазовский район — 377

Граховский район — 206

Дебесский район — 310

Игринский район — 804

Камбарский район — 311

Каракулинский район — 224

Кезский район — 395

Кизнерский район — 358

Киясовский район — 241

Красногорский район — 397

Малопургинский район — 510

Можгинский район — 354

Сарапульский район — 434

Селтинский район — 292

Сюмсинский район — 260

Увинский район — 1 037

Шарканский район — 587

Юкаменский район — 350

Якшур-Бодьинский район — 512

Ярский район — 293

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Три человека скончались от коронавируса в Удмуртии на утро 27 июня

С началом следующей рабочей недели в Удмуртии вновь начнется вакцинация от коронавируса