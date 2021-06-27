Гороскоп на 28 июня для ижевчан: Приятные сюрпризы для Водолеев и препятствия на пути у Львов

Гороскоп для ижевчан на понедельник Фото: pixabay.com

ОВЕН

В работе, в бизнесе, в дружбе и любви любви Овен будет пользоваться повышенным спросом. Сегодня звезды на вашей стороне. Потратьте день на то, чтобы найти новых знакомых, заручиться чьей-то поддержкой, найти общий язык с коллективом.

ТЕЛЕЦ

Тельцу стоит посвятить сегодняшний день обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у него лучше всего.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте внимательны к окружающим вас людям. Сегодня кто-то из знакомых может подать Близнецам на блюдечке с голубой каемочкой очень интересную идею.

РАК

Любые проекты могут оказаться Раку по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как. Вы с легкостью можете помочь своим товарищам, которые в этом нуждаются.

ЛЕВ

Звезды предупреждают Льва о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Лучше отложить дела, которые требуют серьезных решений на потом, а сегодня постараться избегать ответственных встреч.

ДЕВА

День предвещает хорошие возможности, но Дева может пройти мимо. Не наступайте на старые грабли, вы уже совершали эту ошибку.

ВЕСЫ

Сегодня Весы могут смело задавать волнующие их уже давно вопросы к своим знакомым. Сегодня вы сможете узнать много интересного.

СКОРПИОН

Скорпиону будет трудно довести любое дело до конца. Еще труднее заставить себя начать чем-то заниматься. Лучше посвятить этот день релаксу и прогулкам на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ

События обещают развиваться так, как он и планировал Стрелец. Будьте на чеку, вас сегодня могут ждать приятные сюрпризы.

КОЗЕРОГ

Козерогам может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Не стоит отчаиваться, всегда можно обратиться к более опытным коллегам, они не откажут вам в помощи.

ВОДОЛЕЙ

Не исключено, что судьба порадует Водолея приятным сюрпризом: романтической встречей или нежданными деньгами.

РЫБЫ

У Рыб не лучший день для умственной работы, ошибку будут ходить по пятам. Лучше положить в стол плоды своих сегодняшних трудов и взглянуть на них чуть позже.